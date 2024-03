Le auto più belle nei film premiati alla Notte degli Oscar 2024

Successo planetario per il film di Greta Gerwig, Barbie, con Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni dei protagonisti. Una pellicola totalmente in rosa, sia per i temi trattati che per il colore che regna in ogni scena e che caratterizza l'auto utilizzata sul set. Si tratta di una vettura ispirata alla Chevrolet Corvette C1, un modello della metà degli anni 50' 1956-1957, equipaggiata con un sei cilindri in linea da 3,85 litri e 150 Cv di potenza. Ma non è questa l'unica auto usata: c'è anche una Volkswagen T2, prodotta dal 1967 al 1979 in Europa.