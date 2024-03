Ragazzino lancia sassi sulle auto, il papà lo porta dal sindaco a scusarsi

La vicenda che è accaduta a Marcon, comune alle porte di Venezia , ha fatto il giro delle rete destando curiosità e stupore. Dopo aver lanciato sassi sulle auto da un cavalcavia , il responsabile - un ragazzino di 13 anni - è stato condotto dal padre direttamente dal sindaco, per scusarsi di quanto successo. Ma andiamo con ordine.

Il lancio, l’appello, le scuse

Il ragazzino, insieme ad altri coetanei, si è malamente divertito a lanciare sassi da un piccolo cavalcavia alle auto che passavano. Una delle pietre ha preso una vettura, per fortuna senza conseguenze per il conducente, che però ha dato l’allarme, accolto a sua volta dal sindaco di Marcon, Matteo Romanello. Il primo cittadino lancia quindi un appello sulla sua pagina Facebook, chiedendo alle famiglie dei ragazzini di farsi avanti. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, la risposta è arrivata immediatamente. Un uomo ha accompagnato il figlio 13enne direttamente dal sindaco, per prendersi le proprie responsabilità e scusarsi. Adesso si attende anche la risposta degli altri componenti del gruppo, con il sindaco che sottolinea l’importanza di “far capire loro la pericolosità di quello che hanno fatto”.

Sporge denuncia per il furto dell'auto: l'aveva parcheggiata nel box del vicino