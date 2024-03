Non indovinerete mai quale è la città più inquinata d'Europa

Brutte notizie per l'Italia. Una delle sue città infatti è la più inquinata d'Europa e i dati che emergono sono davvero preoccupanti. Lo studio è stato condotto dall'emittente France 24, la quale fa emergere una verità che non ci saremmo mai aspettati: la città peggiore del Vecchio Continente sotto l'aspetto dell'inquinamento è Cremona .

Ecco perché è la più inquinata

Niente Roma, neanche Milano (che rimangono comunque tra le città peggiori sotto il profilo ambientale nel Belpaese), ma Cremona che si rivela fortemente inquinata soprattutto a causa delle industrie di allevamenti intensivi di bovini presenti nella zona, necessari per la produzione di ammoniaca e liquami, responsabili delle pericolose PM2,5, microparticelle fini che avvelenano l'aria che i cittadini respirano quotidianamente. Oltre ad essere un primato imbarazzante, i dati che emergono rappresentono una forte preoccupazione per la salute dei cittadini, esposti a rischi non indifferenti per la loro salute.

