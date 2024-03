Guida di notte e con la patente scaduta: multa per una signora di… 103 anni

Un episodio davvero singolare e naturalmente subito diventato virale, quello che ha avuto come protagonista un’anziana signora di ben 103 anni che è stata fermata dai carabinieri alla guida di un’auto, di notte, con la patente scaduta . Ecco come sono andate le cose.

La sorpresa della polizia

Nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 marzo, al 112 è arrivata la segnalazione di un cittadino di Bondeno, piccolo comune in provincia di Ferrara, che dichiarava di aver visto un’auto di colore bianco procedere in modo pericoloso. Una pattuglia dei carabinieri, dunque, si è messa subito in moto per trovare il mezzo, rintracciato poco dopo. E qui è arrivata la sorpresa. Gli agenti hanno trovato alla guida un’anziana signora e sono rimasti decisamente stupiti alla vista dei documenti, dove si dichiara l’età: la bellezza di 103 anni!

La signora ha spiegato che era andata a trovare alcuni amici, ma c’è un ma. Gli agenti, controllando i documenti di guida, si sono accorti che la patente dell’anziana era scaduta da due anni e che la vettura non era coperta da assicurazione.

Sono quindi scattate le relative sanzioni. Oltre alla multa, l’auto è stato prelevata da un carro attrezzi e trasportato nel luogo richiesto dalla signora, che è stata riaccompagnata a casa.

Ragazzino lancia sassi sulle auto, il papà lo porta dal sindaco a scusarsi