Ruba un'auto e scappa, ma una volta in strada resta bloccato nel traffico

Quando si decide di rubare un'auto, bisogna fare i conti anche con gli imprevisti. I quali, per fortuna, possono arrivare a frenare la fuga del delinquente di turno. Ed è proprio questo quello che è successo a Napoli: il ladro, un uomo di 46 anni , si era da poco impossessato di una vettura che si trovava in via Alberto Marghieri quando è stato rintracciato dai militari, e nella speranza di evitare la cattura è rimasto bloccato nel traffico .

Denunciato

Il proprietario dell'utilitaria, accortosi del furto, aveva avvisato istantanteamente la Polizia, i cui agenti erano subito partiti alla ricerca. Una volta intercettato in Corso Garibaldi, l'uomo – accortosi di essere stato scoperto – ha subito cambiato strada per tentare la fuga, immetendosi in via Nicola Mignogna dove poi, alla fine, è rimasto fermo a causa di un ingorgo stradale. Nonostante l'ostacolo, il delinquente ha deciso comunque di non demordere, tentando nuovamente di fuggire, questa volta però a piedi. Per fortuna, è stato tutto vano, in quanto una volta sceso dal veicolo è stato raggiunto nell'immediato dagli agenti, i quali lo hanno arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

