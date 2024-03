Prende 100 multe e non le paga mai: il caso dell'ombra dell'auto a noleggio

Una lunga ricerca

Gli agenti hanno scoperto che l’uomo era il titolare di una società a cui risultava intestato il noleggio a lungo termine del veicolo in questione e che, negli ultimi due anni, aveva ricevuto 118 sanzioni, di cui nessuna pagata. Non solo. In appena tre mesi, l’auto era stata oggetto di ben 59 verbali per eccesso di velocità all'interno della Galleria Giovanni XXIII, a Roma. Difficile riuscire a rintracciare l’uomo, visto che non è mai risultato reperibile nella sede societaria di noleggio, e quindi era anche impossibile notificare i verbali relativi alle infrazioni commesse.

L’auto è poi risultata anche senza assicurazione ma c’è di più. Sulla vettura pendeva una denuncia per appropriazione indebita da parte della società proprietaria, a cui non era mai stata restituita al termine del noleggio. Fermato grazie a un escamotage, l’uomo ha dovuto ammettere il tutto. L’auto è stata sequestrata e per lui, oltre alla denuncia per appropriazione indebita, sono state avviate le procedure previste per la notifica di tutti verbali mai pagati.

