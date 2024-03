James Dean amava le auto: lo diceva 30 anni fa lo spot di Opel Corsa

Esattamente trent'anni fa veniva prodotta e debuttava la campagna pubblicitaria di Opel Corsa con James Dean . “Lui aveva una grande passione per tutto... e amava le auto" diceva lo spot, mostrando il divo degli anni '50, simbolo della gioventù moderna, conosciuto per film indimenticabili come Gioventù bruciata e Il Gigante, per cui vinse anche un'Oscar postumo nella categoria Miglio attore protagonista.

L'annuncio che McCann-Erickson aveva elaborato, in collaborazione con la direzione europea della Opel, per la nuova Corsa aveva un sottotesto molto chiaro, ossia che i giovani di quei tempi non erano poi molto diversi da quelli di quarant'anni prima, ma in quel momento, con quell'auto, potevano contare sul vantaggio di una moderna tecnologia che si esprimeva tra l'altro in livelli di sicurezza impensabili all'epoca di James Dean.

Lo spot della Opel Corsa

Le automobili, all'epoca dell'attore americano, non amavano poi molto i loro “piloti”. Invece, già trent’anni fa, un'auto compatta come Opel Corsa era dotata di serie di importanti dotazioni di sicurezza come ABS, doppio airbag "full-size", cinture inerziali a 3 punti con pretensionatori e attacchi superiori regolabili in altezza, sedili con rampe anti-scivolo, doppie barre di protezione inserite nelle porte e piantone dello sterzo collassabile.

Con questo messaggio pubblicitario Thomas Stern, che era al periodo ricopriva il ruolo di direttore europeo di McCann-Erickson, aveva l'obiettivo di far risaltare la personalità giovane ed al tempo stesso matura di Opel Corsa. Per questo, prima che venisse preso dall'azienda, volle sottoporlo ad approfondite analisi specialmente in Italia, Francia e Spagna, i tre principali mercati esteri della Casa tedesca. Qui il messaggio stampa e lo spot televisivo vennero fatti vedere a gruppi di persone in un range d'età che andava dai 18 ai 35 anni per capire in anteprima le reazioni della principale fascia di pubblico cui si indirizzava la campagna pubblicitaria.

Fu lo spot televisivo a ricevere maggiore attenzione. Esso venne realizzazione in sei giorni ad Almeria, in Spagna, dove furono ricreati i panorami desertici che avrebbero fatto da sfondo alla Opel Corsa. In cabina di regia c'era Hart Will, all’epoca giovane esponente della cinematografia statunitense d'avanguardia. Negli anni '90, poi, anche altri personaggi famosi furono testimonial di campagne pubblicitarie Opel, fra questi spiccano Naomi Campbell, Linda Evangelista e la campionessa di nuoto Franziska van Almsick.

Piste abbandonate? Negli Stati Uniti ce ne sono tantissime!