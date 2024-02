Piste abbandonate? Negli Stati Uniti ce ne sono tantissime!

Le piste sono tra i luoghi più belli e sacri per gli appassionati di auto e moto. Sono luoghi di divertimento, di passione, dove l'amore per le corse raggiunge la sua massima potenza. Eppure non tutte quelle in giro per il mondo sono funzionanti. Alcune sono abbandonate, e a volte non è neppure semplice poterle notare, un po' perché sono state dimenticate, un po' perché magari la loro inattività ha fatto sì che non venissero più curate facendo avere all'erba alta la meglio e quindi, di conseguenza, “nascondendole”. Ma quali sono? La redazione di Motor 1 US ha compilato una lista di piste “rintracciate” dai suoi lettori negli Stati Uniti, di seguito ve le sveliamo.