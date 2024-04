Il suv si ribalta e un uomo schizza fuori dall'abitacolo: l'incidente è virale

Un uomo di 34 anni è miracolosamente uscito quasi indenne da un incidente assurdo. L'individuo era alla guida del suo veicolo a quattro ruote motrici sulla spiaggia di Abu Al Hasaniya in Kuwait, quando ha perso il controllo e si è ribaltato, schizzando fuori dall'abitacolo e volando così in aria. La scena è stata ripresa da lontano da alcune persone che poi hanno pubblicato il video sui social, filmato diventato subito virale.

La catapulta, poi la caduta in acqua

L'uomo stava viaggiando a bordo del suo Toyota FJ Cruiser bianco quando in un giro di pochi secondi, accelerando improvvisamente, il veicolo si è sbilanciato sulle ruote della parte sinistra, arrivando fino al bagnasciuga dove si infrangevano le onde. La sabbia instabile ha quindi fatto ribaltare il Suv e il conducente, chiaramente senza cintura di sicurezza, è stato catapultato fuori, per poi atterrare in mare. Nonostante la dura caduta nell'acqua, il conducente è riuscito a raggiungere la riva, anche se zoppicando. Il Toyota FJ Cruiser invece, è stato lasciato in condizioni pessime, con danni gravi alla carrozzeria e completamente pieno d'acqua. Le autorità locali sono intervenute immediatamenteper recuperare il veicolo, mentre le immagini dell'incidente hanno fatto il giro del web. Fortunatamente, la spiaggia era quasi deserta al momento dell'accaduto.

Ubriaco finisce con l'auto sulle rotaie del treno della stazione Termini