Prezzi dei carburanti: sale la benzina, scende invece il Diesel

Continua senza sosta il gioco di alti e bassi nei costi dei carburanti in Italia . La situazione vede ancora una volta l'incremento della benzina e una riduzione del Diesel . Le più recenti analisi di Quotidiano Energia, basate sui dati forniti dai gestori e raccolti dall'Osservaprezzi del Mimit fino alle 8 del primo aprile, confermano questa tendenza.

I nuovi valori esposti

La media dei prezzi praticati della benzina self è salita a 1,893 euro al litro, registrando un aumento rispetto al valore precedente di 1,890 euro al litro. I valori tra le diverse compagnie oscillano tra 1,885 e 1,910 euro al litro, mentre i distributori senza logo mantengono un prezzo leggermente inferiore, attestandosi a 1,883 euro al litro. Per quanto riguarda il diesel self, il prezzo medio si è ridotto a 1,798 euro al litro, rispetto al valore precedente di 1,801 euro al litro. I diversi marchi presentano prezzi che vanno da 1,789 a 1,809 euro al litro, con i distributori senza logo che offrono il prodotto a 1,791 euro al litro.

Passando al servito, il prezzo medio della benzina si attesta a 2,032 euro al litro, in aumento rispetto ai 2,029 euro al litro precedenti. Per quanto riguarda il diesel servito, la media dei prezzi si è leggermente ridotta a 1,941 euro al litro, rispetto al dato precedente di 1,944 euro al litro.

Per quanto riguarda il Gpl, i prezzi medi praticati si collocano tra 0,722 e 0,742 euro al litro, mentre i distributori senza logo offrono il prodotto a un prezzo leggermente inferiore, pari a 0,708 euro al litro. Infine, per il metano auto, i valori medi oscillano tra 1,315 e 1,465 euro al kg, con i distributori senza logo che propongono il prodotto a 1,324 euro al kg.

