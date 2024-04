Dal telefono all'autoradio estraibile: i 5 accessori auto che non esistono più

Quando ci si reca dal concessionario, oramai la maggior parte delle auto che si trovano, e che dunque sono presenti sul mercato, presentano tutte le tecnologie più avanzate al passo coi tempi. Eppure, come per il resto dei settori, gli accessori vintage piacciono molto. E in realtà piacciono proprio ai giovani, alla così detta Gen Z, la quale non avendo potuto avere o sperimentare quella specifica oggettistica, la desidera. Anche solo per il gusto di sapere (e capire) come funzionava davvero una vettura negli anni Ottanta e Novanta. Ma quali erano le principali “vecchie tecnologie” di quell'epoca? Scopriamole tutte.