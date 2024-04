Pet Camper Tour, la campagna contro l’abbandono degli animali e la sicurezza stradale

Pet Camper Tour è la campagna educativa e solidale , giunta alla quarta edizione e organizzata dall'associazione Pet Carpet (ente educativo e culturale per la salvaguardia dell'ambiente e degli animali), che unisce abbandono degli animali, tutela dell'ambiente e sicurezza stradale . A bordo di una colorato camper, il progetto toccherà alcune regioni centrali: Lazio, Campania e Toscana, da aprile a giugno 2024.

Un progetto green in giro l’Italia

Un progetto green e itinerante dalla parte degli amici a quattro zampe, anche quelli selvatici, che possono circolare liberamente sulle strade spesso con il rischio di drammatiche collisioni per gli automobilisti che non guidano con prudenza. L’iniziativa si avvale del patrocinio di Anas e Fnovi e della collaborazione di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, che permettono un lavoro di squadra nell'affrontare temi delicati col fine di sensibilizzare adulti e bambini e coinvolgerli tra esperienze sensoriali, laboratori, giochi e quiz a tema. Per l’iniziativa è stato richiesto anche il patrocinio del Ministero della Salute. Durante le tappe del Pet Camper Tour, i visitatori possono partecipare gratuitamente ad attività proposte dalla Polizia e dai Carabinieri, incontri con esperti, volontari di associazioni e volti noti dello spettacolo e dei social.