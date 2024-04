Roma, i bus arriveranno a chiamata: dove e da quando funzionerà

Quando le città sono grandi come Roma non è semplice muoversi coi mezzi pubblici, tra stazioni metro e fermate dell’autobus non sempre vicine. Proprio su questo ultimo punto, c’è una novità nella Capitale. Da maggio 2024, Massimina avvierà, in fase sperimentale, un nuovo servizio di trasporto pubblico a chiamata. In altre parole, si tratta di bus di piccole dimensioni che possono essere chiamati in tempo reale, o prenotati in anticipo, aiutando i residenti di questa zona a prendere gli autobus Atac, accompagnandoli alle fermate.