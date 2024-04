Dalla Tesla Cyberyruck alle Ferrari e Porsche: la sexy Supercar Blondie vende le sue supercar

Ve la ricordate sexy Supercar Blondie? L'influencer australiana, che ha posato anche per Playboy, con oltre 110 milioni di follower e amante dei motori, moglie di Nik Hirschi, ex account manager di Bloomberg LP e attuale CEO di SB Media Group. I due hanno annunciato una novità importantissima nel mondo delle auto di lusso: SBX Cars, la nuova casa d'aste dedicata alle hypercar, supercar e non solo.