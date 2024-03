L'ultima Ferrari di Cristiano Ronaldo è davvero speciale e preziosissima!

Quando pensiamo alla vita dei calciatori al di fuori dello stadio, una delle prime domande sarà: con quale supercar se ne andranno in giro? Questo perché la loro passione per le automobili è oramai un dato di fatto, e spesso il loro tempo libero lo trascorrono a bordo di lussuosi bolidi. Ecco perché i loro garage fanno sempre sognare. Uno degli ultimi avvistato con una new entry è proprio Cristiano Ronaldo, il quale è arrivato in un hotel a Lisbona al volante di una fiammeggiante Ferrari Daytona SP3. Stesso modello acquistato anche dal "collega" Zlatan Ibrahimovic.