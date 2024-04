Ikoné, regalino estremo prima della Juve: la sua nuova Audi costa più di 64mila euro

Fremono, con la rispettiva tifoseria al seguito, la Fiorentina e la Juventus, che questa domenica 7 aprile si sfideranno all'Allianz Stadium. Sarà una delle partite decisive della 31esima giornata di questo turno di Serie A, e ognuno dei giocatori delle rispettive squadre si è ritagliato in questi giorni un momento di relax: c'è chi ha preferito una passeggiata, chi qualche ora di shopping, e chi invece ha deciso di arricchire il suo garage con una nuova auto. In questa ultima categoria rientra Jonathan Ikoné, che in una recente storia Instagram ha mostrato ai suoi followers il suo nuovo gioiellino: un'Audi RS3.