Hysaj, quanto costava la Ferrari 488 GTB andata a fuoco?

Elseid Hysaj è stato protagonista di un incidente davvero drammatico, che poteva trasformarsi in tragedia. Il calciatore della Lazio era a bordo della sua Ferrari 488 GTB insieme al suocero quando la vettura ha preso improvvisamente fuoco. Le portiere si sono bloccate e i due sono inizialmente rimasti intrappolati all'interno dell'abitacolo. Per fortuna poi sono riusciti ad uscire, mentre l'auto è stata ridotta in un cumulo di cenere. Ma quanto costava la supercar?