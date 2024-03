Nández dice no alle supercar: il mediano gira sulla Panda personalizzata

"Nandino col Pandino"

Chissà se il centrocampista abbia visto qualche foto della vecchia e famosissima Panda verde di Vidal (ora diventata di Samir Handanovic), magari pensando "la voglio anch'io!". Detto fatto, anche l'uruguaiano ne ha presa una ed è stato così orgoglioso del suo acquisto, che ha voluto immediatamente postarla sui social. Come ci si aspettava, i tifosi si sono scatenati nei commenti e c'è addirittura chi, consapevole della difficoltà nel reperire i pezzi di ricambio gli chiede ironicamente: "Nahithan, mi serve un pezzo del tergicristallo della Panda, non si trova da nessuna parte, me lo dai tu?".

In molti sono letteralmente impazziti dopo aver visto lo scatto del calciatore sorridente seduto sul codano della sua Panda 4X4 rossa con tanto di personalizzazione del Cagliari: sulla fiancata infatti, spicca un dettaglio unico, un adesivo della maglia da lui indossata durante le partite, ovviamente rossa e blu con il numero 8 e il nome in bella vista. A proposito di nomi, c'è già chi l'ha ribattezzato "Nandino col Pandino".

