Bello Figo ha una Posche estrema: ecco perchè è costata 30mila euro in più

Chi è che non conosce Bello Figo? Da diversi anni a questa parte, nel panorama del rap, è approdato con la sua navicella Paul Yeboah – questo suo nome all'anagrafe – ragazzo italo ghanese che è riuscito a imporsi nel mercato e fra i giovani con canzoni abbastanza particolari quali Non pago affitto e Pasta con tonno. Ad oggi Bello Figo si gode la fortuna avuta e nel suo shopping non possono mancare gli acquisti di auto di lusso. Eppure, la sua ultima “compera” - una Porsche Macan dalla livrea Blu Miami – è costata ben 30mila euro in più rispetto al prezzo di listino ufficiale. Ma perchè?