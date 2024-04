La Ferrari di Leclerc esposta in Fiera a Cremona: ma è in versione Lego

Charles Leclerc più Ferrari uguale sogno a occhi aperti . Per chi ama la Formula 1, questo rappresenta uno dei più bei binomi che esistano nel mondo delle gare. Quanti vorrebbero ammirare dal vivo l'auto con cui corre il pilota? Qualcuno ha potuto farlo al Cremona&Bricks questo weekend appena passato, anche se la versione che si è potuta guardare è quella Lego . Non male, comunque, soprattutto per chi è appassionato di modellini.

La Ferrari numero 16 tutta di Lego

La Ferrari numero 16 è stata realizzata da Marco Aldovini, appassionato di motorsport e Lego, che l'ha studiata nei minimi dettagli. Rossa fiammante con volante e ruote realizzate ad hoc e stampate in 3D in scala 1:8, la vettura è stata esposta in una delle manifestazioni più grandi in Italia dedicata ai mattoncini colorati. Aldovini ha detto: “Nella mia collezione di auto non poteva mancare quella del campione monegasco. Ho utilizzato 3.300 lego per costruire quest’auto, oltre ad aver realizzato personalmente alcuni pezzi come gomme e volante stampati in 3D per renderla ancora più realistica oltre agli adesivi che arrivano direttamente dall’Inghilterra."

