È una Ferrari o un fumetto? Leclerc diventa un manga su questa Rossa

Ognuno di noi può avere più di una passione. Coloro che amano le auto, di qualsiasi genere e modello, non è detto abbiano il cuore solo a forma di ruote: possono avere un'inclinazione anche per degli sport, come il calcio, oppure un debole per il cinema, o per i fumetti manga, appartenenti alla cultura e letteratura giapponese. E quando due passioni, che sembrano agli antipodi, finiscono per unirsi, possono creare risultati incredibilmente interessanti. Lo sa bene una Ferrari 812 GTS, con un prezzo di listino che supera i 350mila euro, che è stata personalizzata in modo molto particolare e, questo è il caso di dire, originale! Il protagonista di questa customizzazione è un personaggio noto a tutti, quasi venerato in Formula 1. Di chi parliamo? Di Charles Leclerc, ovviamente!