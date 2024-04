Cooltra cresce ancora: a Roma 1,3 milioni di noleggi nel 2023

Stando ai numeri, Cooltra Group, azienda leader in Europa nella mobilità sostenibile su due ruote , continua la sua crescita e il suo consolidamento a livello internazionale. Il 2023, infatti, è stato chiuso con un fatturato globale di 45 milioni di euro e un EBITDA di 7 milioni di euro , i l 35% in più rispetto all'anno precedente . Un aumento dell'utile trainato dalla leadership del servizio di scooter sharing in Spagna e in Italia , dove ha chiuso l'anno con una quota di mercato rispettivamente superiore al 40% e al 70%, e dall'ingresso in due nuove città, Torino e Siviglia.

Il successo del B2C

Buona parte dei risultati ottenuti va ricercato anche nel B2C, definito dalla stessa azienda come il principale settore di attività, con una presenza in quattro Paesi (Spagna, Italia, Francia e Portogallo) e una flotta di oltre 14.000 veicoli. Nell'ultimo esercizio finanziario, questa divisione ha registrato un fatturato di 31 milioni di euro, il 19% in più rispetto all'anno precedente. Con l’aggiunta di Torino e Siviglia, il Gruppo ha chiuso il 2023 con nove città in cui offre il suo servizio di scooter sharing, tra cui Barcellona, Madrid, Valencia, Lisbona, Roma, Milano e Parigi. In quest'ultima città, la scorsa estate l'azienda ha vinto la gara d'appalto indetta dal Comune, che le consentirà di offrire il servizio per i prossimi cinque anni con una flotta di 2.500 scooter.

Menzione anche per il segmento B2B. La linea di business B2B del gruppo, presente in più di 50 città in sette Paesi europei con una flotta di oltre 7.000 veicoli, ha chiuso l'esercizio 2023 con un fatturato di 14 milioni di euro, mantenendo la sua stabilità dopo il boom di consegne registrato con la pandemia. In Italia sono stati inseriti oltre 700 scooter, raggiungendo un fatturato di 2,6 milioni di euro.

Cooltra in Italia

Il 2023 ha segnato per Cooltra l’affermazione come leader di settore indiscusso in Italia. Nella città di Roma Cooltra è arrivata al 100% del market share, con 1,3 milioni di noleggi annui registrati e il 15% di crescita rispetto all’anno precedente. Per Milano i dati sono altrettanto positivi, con 1,5 milioni di noleggi e un incremento del 19%. Ogni scooter della flotta Cooltra, nelle città di Roma e Milano, viene utilizzato una media giornaliera di 2,5 volte. L’ultima città introdotta nel 2023 è stata Torino che registra un buon ritmo di crescita con 100.000 noleggi, tra scooter e ebike. La crescita di Cooltra in Italia ha avuto anche una ricaduta positiva a livello occupazionale, registrando un aumento di posti di lavoro, raggiungendo gli oltre 100 dipendenti nelle due linee di business B2B e B2C.

