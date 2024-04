Antonio Giovinazzi al concerto di Annalisa: per la cantante un regalo speciale

I concerti di Annalisa sono dei veri e propri successi. Come poteva essere altrimenti? La cantante è ormai una stella nel panorama musicale italiano e non solo, macinando hit su hit, sempre in vetta alle classifiche. E durante i suoi concerti sono tanti gli ospiti che l’accompagnano sul palco, come l’amica e collega Alessandra Amoroso a Roma. Alla tappa di Padova, ultima data prima delle due serate speciali all’Arena di Verona, c’è stato anche uno spettatore d’eccezione, grande fan di Annalisa: si tratta di Antonio Giovinazzi, pilota Ferrari nel WEC ed ex pilota F1 con Alfa Romeo.