Sosta selvaggia a Roma: un ristoratore si fa giustizia da solo e "si apparecchia"

Pochi mesi fa a Roma era diventato virale "Free Park" , l'uomo (di cui non è mai stata scoperta l'identità) che "puniva" gli automobilisti che lasciavano le auto in sosta vietata scrivendo frasi sulle fiancate delle vetture stesse con la bomboletta spray. Nella Capitale ora sta diventando famoso anche un ristoratore di Piazza Bologna , che ha deciso di "fare giustizia" in un modo diverso.

L'auto-tavolo da pranzo

Da tempo, il signor Pica, questo il cognome del ristoratore, porta avnti la lotta contro la sosta selvaggia delle auto nella zona in cui sorge la sua attività. La sua ultima trovata ha scatenato sui social numerose reazioni positive, con la foto che è diventata virale: di fronte al suo ristorante ha infatti trasformato il cofano di un'auto parcheggiata in sosta selvaggia in un tavolo da pranzo improvvisato. Un gesto semplice ma molto significativo, secondo lui necessario per denunciare l'occupazione abusiva del suolo pubblico da parte di chi, invece di rispettare le regole, le vìola senza alcun rimorso di coscienza.

