Il mistero dell'uomo "Free Park": ricercato chi imbratta le auto in sosta selvaggia

Chi è l'uomo più ricercato di Roma? Chiamarlo "criminale" è forse un po' esagerato dato che i suoi atti vandalici in giro per la Capitale hanno la funzione di risvegliare un senso civico e di giustizia che purtoppo sembra essere stato dimenticato da molti cittadini. Cosa fa questa figura che non è stata identificata? Individua le autovetture parcheggiate in modo irregolare, in doppia fila, sulle strisce pedonali o nelle aree riservate ai disabili e ci disegna sulla fiancata con la bomboletta spray la scritta "Free Park" a caratteri cubitali.

Parcheggia in un posto riservato ai disabili: si ritrova l'auto vandalizzata

Ricercato da Polizia e cittadini

La persona in questione non è mai stata colta sul fatto, quindi mentre la città si riempie di queste scritte sulle vetture mal parcheggiate cresce anche la curiosità su chi sia questo "paladino della giustizia" oltretutto molto scaltro nel non farsi mai beccare. "Free park" significa "parcheggio libero", una sorta di ironia che sbeffeggia proprio l'automobilista incivile preso di mira. Finora sono quattro i casi in cui ha agito: il primo ritrovamento risale al 25 giugno scorso, quando l'uomo aveva imbrattato un Suv parcheggiato su un posto per disabili, l'ultimo invece il 2 luglio, su una Mazda MX-30 lasciata nel bel mezzo della strada (la scritta era leggermente diversa, infatti mancava una "e" in "Free Park"). Intanto, tutte le Forze dell'Ordine stanno cercando di trovare l'identità del vandalo-giustiziere, che ha diviso i cittadini sulla lodevolezza o meno del suo operato. Le prime foto delle auto imbrattate sono state pubblicate dalla pagina Instagram Welcome to Favelas.