Parcheggia in un posto riservato ai disabili: si ritrova l'auto vandalizzata

Parcheggiare l'auto in un posto riservato ai disabili è un'assoluta violazione delle regole e un gesto di estrema inciviltà. Lo sa bene un automobilista della provincia di Novara che aveva lasciato la propria vettura in sosta nell'area destinata ai possessori di contrassegno di disabilità e che al suo ritorno ha ritrovato una sorpresa davvero spiacevole.

Sanzioni per tutti

Il 22enne proprietario del veicolo si è infatti presentato alla stazione di Polizia affermando di aver ritrovato la sua automobile danneggiata nel parcheggio adiacente al centro commerciale. Gli agenti si sono così diretti nel punto interessato dove effettivamente hanno trovato la vettura con parabrezza frantumato e profondi graffi sulla carrozzeria. A svelare il mistero su chi fosse il colpevole sono stati alcuni passanti che hanno raccontato di aver visto un uomo con una stampella vandalizzare il veicolo. L'uomo ha quindi sporto denuncia in questura ma nonostante sia stato apparentemente la "vittima" dell'episodio, le Forze dell'Ordine gli hanno presentato un conto salato: multa per aver parcheggiato in una zona riservata ai disabili e per non aver provveduto a convertire la sua patente di guida albanese.

In seguito l'autore del danneggiamento all'auto è stato identificato: si tratta di un uomo di 42 anni denunciato per atti vandalici dopo essere stato ripreso dalle telecamere. Il suo intento era solo quello i "fargliela pagare" per un gesto così privo di rispetto e senso civico.

