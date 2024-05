Paura ad Alba: treno distrugge una Jeep che si trovava sulle rotaie

Grande spavento ad Alba, a causa di un sinistro che ha visto coinvolti una Jeep e un treno in transito. L'altezza dell'incidente è la frazione Scarponi, poco prima dell'arrivo nella cittadina. Il tutto è avvenuto quest'oggi di primissima mattina: l'auto è stata intrappolata fra le sbarre del passaggio a livello, che non hanno permesso al conducente di potersi spostare in nessuna maniera, colpendola in pieno.