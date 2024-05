Cittadini di Milano in rivolta: in migliaia segnalano auto in sosta vietata

A Milano è scattata un'iniziativa da parte di migliaia di cittadini, che sono scesi in strada a piedi e in bicicletta per segnalare le auto parcheggiate in sosta vietata. Questa attività fa parte della campagna Via Libera, organizzata dal gruppo di attivisti "Sai che puoi?", e ha visto la partecipazione di circa 2.500 persone.