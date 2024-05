I romani preferiscono l'auto ai mezzi pubblici

A Roma i cittadini non sembrano avere dubbi: l'automobile e i motocicli sono preferiti rispetto ai mezzi pubblici. I numeri, emersi dal report dell'agenzia comunale Roma Servizi per la Mobilità, parlano chiaro: le vetture in circolazione erano 1.770mila, mentre i motocicli ben 285mila, mentre oggi le prime hanno raggiunto 2,076 milioni, i secondi 522mila. Il tasso di motorizzazione è quindi salito a 785 veicoli ogni mille abitanti (930 se si considerano solo i residenti attivi).