A Roma le auto ora si rubano con il pc: la nuova truffa

Che i furti d’auto nelle grandi città siano all’ordine nel giorno (purtroppo) è cosa risaputa. Che adesso per rubare si utilizzi anche un computer portatile è una novità, ma a quanto pare è quello che sta accadendo a Roma e il fenomeno è in continua crescita. Tra le varie tecniche più utilizzati dalla nuova generazione dei l adri tecnologici c’è quella di clonare le chiavi tramite la porta Obd II (in altre parole la diagnostica di bordo che di solito si trova sotto il volante). Si tratta di un sistema ormai presente nella maggior parte delle auto che controlla lo stato di salute del mezzo e avvisa il conducente di possibili guasti o anomalie.

Furti d’auto 2.0: come funzionano

Un sistema, questo, che se intercettato e manomesso rende la centralina “attaccabile”, tanto per utilizzare un termine informatico. Al ladro serve solo un jammer, cioè un inibitore di frequenze Gps, Gsm e radio, per aprire facilmente lo sportello senza danni. Aperta la vettura, la centralina viene collegata al pc ed ecco che il colpo è in dirittura d’arrivo, perché oltre ad avere accesso a informazioni riservate, in questo modo si può anche clonare la chiave o superare le centraline di accensione. Un metodo che permette anche di disinnescare con estrema facilità l’allarme. A questo punto il ladro ha tutto quello che gli occorre per mettere in moto e fuggire sulla vettura, senza avere la chiave fisica. Un metodo semplice (anche se a descriverlo non sembra), per cui si impiegano circa trenta secondi, come confermano alcuni meccanici.

Gli episodi a Roma

Di recente, le forze dell’ordine si sono imbattute più e più volte in episodi come questi. Spesso trovando il ladro di turno vagare in giro, con uno zaino con sé al cui interni sono stati ritrovati pc, jammer, centraline. Insomma, il nuovo kit per rubare vetture. Secondo le forze dell’ordine, le zona di Roma più colpite sono Eur, Salario, San Giovanni, Trionfale, Balduina.

