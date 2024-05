Autovelox, quali sono le nuove regole? Ecco cosa cambia

Lo si aspettava da diverso tempo, e ieri, 28 maggio, è stato introdotto in Gazzetta Ufficiale. Il Decreto autovelox è pronto per essere rispettato, con un annuncio arrivato direttamente dal Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini e le disposizioni entreranno in vigore tra quindici giorni, poiché nel testo non è presente la clausola d'immediato vigore.

Cosa c'è da sapere

Una delle novità è il posizionamento dei dispositivi elettronici che potranno essere installati solo dove sia dimostrata l'impossibilità per i vigili urbani di fermare personalmente i veicoli che superano i limiti di velocità. Inoltre, gli autovelox non potranno essere collocati su strade dove il limite di velocità è inferiore di oltre 20 km/h rispetto al massimo generalizzato. Quindi, su strade extraurbane con limite a 110 km/h, il rilevamento automatico non potrà avvenire sotto i 90 km/h; su strade provinciali con limite a 90 km/h, non sarà consentito scendere sotto i 70 km/h. Questa disposizione si applica anche agli autovelox già in funzione, che dovranno essere disattivati se non rispettano le nuove regole.

Auto è anche su YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella

Sfoglia le pagine per scoprire tutti i dettagli