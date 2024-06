BMW, abbigliamento e accessori per gli appassionati del brand

L'iconico BMW Baby Racer è un elemento popolare della Collezione Lifestyle BMW da oltre 30 anni. Ora alla sua quarta generazione, viene presentato in un nuovo design con un carattere distintivo, per trasmettere il “piacere di guidare” ai fan più giovani del marchio. Basato sul design dei veri modelli BMW, il nuovo BMW Baby Racer è molto più di una semplice versione in miniatura e sa stupire con le sue caratteristiche e proporzioni personalizzate. Il BMW Baby Racer sportivo offre anche ai nostri appassionati più giovani il massimo comfort con il suo nuovo comodo sedile morbido in colori a contrasto, il volante ergonomico a tre razze e le ruote silenziose (pneumatici) realizzate con materiali riciclati. Il clacson integrato nel rinnovato cruscotto garantisce sicurezza e una via libera per i bambini da uno a tre anni , sia a casa che all'aperto. La parte anteriore presenta la griglia a doppio rene BMW nel design più recente del marchio. E chiunque verrà superato dal nuovo BMW Baby Racer potrà vedere i suoi fari posteriori sportivi.

Per celebrare il 100° compleanno del leggendario artista Roy Lichtenstein (1923 - 1997), BMW M Motorsport si è unita a PUMA per presentare una collezione esclusiva che porta la magia e il fascino di Le Mans e delle BMW Art Cars sulla strada e negli armadi. Come una delle figure chiave del movimento pop art, Lichtenstein ha svolto un ruolo determinante nella scena artistica degli anni '50 e '60 con le sue opere ispirate ai fumetti. Nel 1977 ha realizzato un capolavoro su quattro ruote nell'ambito del progetto BMW Art Car. Ispirata alla trasformazione unica dell'auto da corsa, i "Ben Day Dots" si trovano su tutti gli articoli della Collezione Capsule BMW Art Car in tandem con una vivace palette di colori. Ogni capo della gamma di edizione speciale a tiratura limitata è stato realizzato con cura e entusiasma con elementi di design espressivi che prendono spunto dalla BMW 320i Turbo di Lichtenstein.

Set LEGO per BMW Motorsport

Con la stagione motorsport che sta per entrare nel vivo, la collaborazione tra BMW M Motorsport e il produttore di giocattoli LEGO ha dato vita al set Speed Champions destinato a catturare l'immaginazione. Il nuovo arrivo alimenterà l'entusiasmo tra i fan più giovani del motorsport a partire dai nove anni, oltre a offrire un'autentica esperienza di costruzione e gioco per i collezionisti più maturi. Con un totale di 676 pezzi, questo set dettagliato consente ai costruttori di ricreare non uno, ma due attuali modelli da competizione di BMW M Motorsport: la BMW M Hybrid V8 e la BMW M4 GT3. Queste due auto da corsa guideranno l'offensiva di BMW M Motorsport per la gloria in eventi come le 24 Ore di Le Mans del 15/16 giugno 2024.

I nuovi membri in miniatura della serie Speed Champions si distinguono come repliche accuratamente costruite delle auto originali. Le caratteristiche di design autentiche includono la caratteristica livrea BMW M Motorsport, elementi del diffusore prominenti, terminali di scarico visivamente accattivanti e alettoni d'impatto, oltre a un interno realizzato con grande attenzione ai dettagli. Inoltre, i tetti delle due miniature possono essere rimossi per consentire l'inserimento delle figure dei piloti da corsa fornite come parte del set nei rispettivi abitacoli. È tutto pronto per emozionanti gare ruota a ruota nelle camere da letto dei bambini di tutto il mondo.

Biciclette BMW Exploro by 3T

La serie di biciclette BMW Exploro vede il marchio bavarese spostare l'attenzione sul piacere di viaggiare su due ruote in un'eccezionalmente ampia gamma di scenari. BMW si è unita all'affermato produttore di biciclette 3T per creare tre tipi di biciclette per una miriade di usi. Il filo conduttore che attraversa il trio è una combinazione unica di tecnologia all'avanguardia e design progressivo. I clienti possono scegliere tra una bicicletta da gravel, una bicicletta da strada o una bicicletta urbana, ognuna delle quali può essere ordinata anche con un motore elettrico. Con il loro design visivamente espressivo e i componenti di alta qualità, tutti i nuovi modelli in edizione speciale incarnano la passione per le prestazioni e la qualità premium che ha contraddistinto le biciclette BMW sin dalle loro origini. Tutte le biciclette hanno un telaio in fibra di carbonio, che può essere ordinato in una scelta di sei misure. Il cambio elettronico wireless a 12 velocità del gruppo SRAM Rival AXS si traduce in cambi di marcia precisi e netti e in un cockpit sgombro. Inoltre, il design chiaro ed elegante dei telai in fibra di carbonio, tutti con una finitura bicolore moderna, sottolinea l'instradamento dei cavi per i freni a disco idraulici all'interno del telaio. Mentre la parte inferiore del telaio - dal movimento centrale all'altezza del canotto del sellino - ha una tonalità di colore più scura, il tubo superiore e le sezioni superiori del canotto del sellino e della forcella catturano l'occhio in una tonalità più chiara.

Con un pignone da 40 denti e una cassetta da 10-44 denti, l'unità offre sempre il rapporto giusto - per le ripide salite o i percorsi pianeggianti e veloci, a seconda dell'occasione. I freni idraulici SRAM Rival con dischi da 160 millimetri generano la potenza frenante richiesta dalla situazione di performance. Le versioni elettrificate delle biciclette, ciascuna delle quali è dotata di un motore hub posteriore Mahle X20, erogano una spinta di potenza in più. L'integrazione completa del sistema e il basso peso del

motore elettrico conferiscono alle e-bike BMW Exploro un design quasi identico a quello delle versioni classiche.

