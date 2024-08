Caro carburanti, continua il calo: le nuove medie

Gioiscono automobilisti e motociclisti in questo periodo dell'anno. Per fortuna, sul fronte carburanti, la situazione continua a migliorare. Le le nuove rilevazioni confermano la discesa dei prezzi medi, tanto che la benzina è ai minimi da 6 mesi. Come sempre è Staffetta Quotidiana a elaborare i dati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy.