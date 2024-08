Tempo di vacanze: come viaggiare in auto con gli animali

Quando organizziamo le vacanze estive , nei nostri pensieri deve esserci anche una necessaria attenzione per i nostri amici a quattro zampe . Non tutti scelgono di portarli con sé, e alcuni optano per le pensioni apposite, ma chi decide – e non c'è cosa più bella – di portarli, deve essere sicuro di sapere quali sono le accortezze migliori da avere per rendere l'esperienza il più tranquilla possibile. Quali sono, perciò, le cose da tenere in considerazione?

Le regole a cui prestare attenzione

Che si tratti del cane, del gatto, o qualsiasi altra specie animale, una delle prime cose a cui bisogna stare attenti è la durata del viaggio. Per quanto il nostro amico peloso sia abituato all'auto, a un certo punto potrebbe soffrire lo stesso. Gli esperti perciò ricordano che la durata massima, affinché l'animale stia bene, deve essere di 5 o 6 ore, effettuando diverse soste (che devono essere fatte non superando le 2 o 3 ore di distanza l'una dall'altra). Il nostro peloso deve poi essere sistemato in un adeguato trasportino e non deve, per norma, rimanere libero all'interno dell'abitacolo. Questa è una regola presente nell'articolo 169 del Codice della Strada al titolo 'Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore'. Ed è riportato che è "vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo".

Ultimo avviso, non per importanza, è il non permettere al proprio animale di avere testa e zampe fuori dal finestrino. Questa è un'attenzione da tenere obbligatoriamente, in quanto potrebbe riportare al cane (o al gatto) danni all'udito o infezioni polmonari. Bisogna poi sempre ricordarsi di viaggiare con una ciotola in cui versargli l'acqua, in modo tale che rimanga sempre idratato.

