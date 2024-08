Benzina: ancora aumenti dei prezzi. Ma in autostrada si risparmia

Non c'è pace per i prezzi dei carburanti, che ricominciano la loro salita. L'estate è agli sgoccioli, ma il penultimo fine settimana si apre all'insegna della crescita dei costi. Come sempre è Staffetta Quotidiana a elaborare i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero delle imprese e del Made in Italy. Vediamoli nel dettaglio.

I costi nel dettaglio

La benzina, in modalità self service, si attesta a 1,906 euro/litro, con un valore massimo di 2,184 euro/litro. Il diesel, invece, in modalità fai da te è a 1,797 euro/litro, con un valore massimo di 2,154 euro/litro). Il Gpl si attesta a 0,714 euro/litro mentre il metano auto a 1,328 euro/kg. Passiamo ai prezzi delle autostrade, dove invece sembra esserci un calo. La verde (self service) è a 1,906 euro/litro contro 1,917 euro/litro precedenti, il gasolio (self service) è a 1,797 euro/litro contro 1,809 euro/litro precedenti, il gpl è a 0,858 euro/litro (contro i precedenti 0,856 euro/litro) e infine il metano a 1,455 euro/kg (prima era 1,457 euro/kg).

