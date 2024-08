Apple Mappe: da ora sarà anche per Android

Ogni qual volta si ha bisogno di arrivare in un luogo di cui ancora non si conoscono le strade, le soluzioni sono due e variano in base al dispositivo che si usa: o Google Maps oppure Apple Mapp e. Ora, però, quest'ultima applicazione la troveremo anche sul web e su qualsiasi smartphone, persino Android . Apple e Google sono oramai concorrenti di vecchia data, con la prima che ha deciso di alzare l'asticella della sfida e far arrivare Mappe sul web con la versione in beta accessibile al pubblico.

La rivoluzione di Apple

Fino a questo momento il servizio di navigazione era offerto con l'app specifica che si trovava in automatico sui diversi dispositivi Apple. Ad oggi, se si scrive beta.maps.apple.com se ne può usufruire su qualsiasi browser. Non cambia la sua missione, ossia offrire indicazioni stradali sia che ci si trovi in auto o in moto, o che si sia a piedi o su un autobus o tram pubblico. Inoltre, starebbe anche arrivando Look around, che svolge la stessa funzione di Street View di Google, in cui si possono vedere le strade di qualsiasi posto a livello tridimensionale. Quel che sappiamo è che ad ora la versione beta è solo in inglese, ma dovrebbe essere implementata con altre lingue.

