Valentino Rossi leggendario: il Dottore vince la 8 ore di Indianapolis!

INDIANAPOLIS (STATI UNITI) - Intramontabile Valentino Rossi . Con il Team WRT, il Dottore ottiene la terza vittoria consecutiva alla 8 Ore di Indianapolis (presentata sabato 18 ottobre all'Indianapolis Motor Speedway), in una gara ostacolata dal maltempo nella seconda metà. Il team, composto dal sudafricano Kelvin van der Linde , dal belga Charles Weerts e da proprio da Valentino , leggenda della MotoGP , vince la gara di otto ore dell'Intercontinental GT Challenge e del GT World Challenge America powered a bordo della BMW M4 n. 46 del Team WRT, sotto un forte temporale. Solo due giri di gara con bandiera verde si sono svolti sul circuito stradale di 14 curve e 2,439 miglia nelle ultime quattro ore di gara a causa di ondate di fulmini e forti temporali che hanno colpito l'Indiana centrale. Quella odierna è la quarta vittoria dell'Intercontinental GT Challenge in cinque gare in questa stagione per van der Linde , che con questa vittoria si aggiudica anche il campionato. La BMW conquista anche il suo primo campionato costruttori nell'ultima gara della serie mondiale per auto sportive GT3.

Valentino Rossi: "Vincere a Indianapolis è davvero speciale"

Il Dottore si ripete, dunque, sul circuito di Indianapolis dove, 17 anni fa, ebbe la meglio in un duello al cardiopalma con Nicky Hayden in MotoGp: "Sono molto contento perché è stata una gara fantastica e alla fine siamo stati molto fortunati", sottolinea Rossi. "Vincere qui per me è davvero speciale perché lo avevo già fatto nel 2008 con la MotoGP, quindi è qualcosa di fantastico. E sono anche molto felice di aiutare Kelvin a vincere il campionato".