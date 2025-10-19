Valentino Rossi leggendario: il Dottore vince la 8 ore di Indianapolis!
INDIANAPOLIS (STATI UNITI) - Intramontabile Valentino Rossi. Con il Team WRT, il Dottore ottiene la terza vittoria consecutiva alla 8 Ore di Indianapolis (presentata sabato 18 ottobre all'Indianapolis Motor Speedway), in una gara ostacolata dal maltempo nella seconda metà. Il team, composto dal sudafricano Kelvin van der Linde, dal belga Charles Weerts e da proprio da Valentino, leggenda della MotoGP, vince la gara di otto ore dell'Intercontinental GT Challenge e del GT World Challenge America powered a bordo della BMW M4 n. 46 del Team WRT, sotto un forte temporale. Solo due giri di gara con bandiera verde si sono svolti sul circuito stradale di 14 curve e 2,439 miglia nelle ultime quattro ore di gara a causa di ondate di fulmini e forti temporali che hanno colpito l'Indiana centrale. Quella odierna è la quarta vittoria dell'Intercontinental GT Challenge in cinque gare in questa stagione per van der Linde, che con questa vittoria si aggiudica anche il campionato. La BMW conquista anche il suo primo campionato costruttori nell'ultima gara della serie mondiale per auto sportive GT3.
Valentino Rossi: "Vincere a Indianapolis è davvero speciale"
Il Dottore si ripete, dunque, sul circuito di Indianapolis dove, 17 anni fa, ebbe la meglio in un duello al cardiopalma con Nicky Hayden in MotoGp: "Sono molto contento perché è stata una gara fantastica e alla fine siamo stati molto fortunati", sottolinea Rossi. "Vincere qui per me è davvero speciale perché lo avevo già fatto nel 2008 con la MotoGP, quindi è qualcosa di fantastico. E sono anche molto felice di aiutare Kelvin a vincere il campionato".