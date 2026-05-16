Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 16 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Motori, la Vespa protagonista a Roma tra storia, passione e made in Italy

Il pubblico ha potuto compiere un vero viaggio nella storia del celebre scooter prodotto da Piaggio a partire dal 1946: i dettagli
2 min
Tagsvespa

Grande partecipazione per la manifestazione del Registro Storico Vespa che si è svolta nella piazza dedicata a Gabriella Ferri, sulla Via Laurentina a Roma. L’evento ha richiamato appassionati, collezionisti e curiosi desiderosi di ammirare alcuni dei modelli più rappresentativi della storica due ruote Piaggio. Tra gli esemplari esposti hanno attirato particolare attenzione le Vespa d’epoca perfettamente restaurate e custodite con grande cura. Il pubblico ha potuto compiere un vero viaggio nella storia del celebre scooter prodotto da Piaggio a partire dal 1946, nell’ambito delle celebrazioni per gli 80 anni della Vespa.

 

 

L'evento del Vespa Motor Club Roma 

A rendere ancora più speciale la manifestazione è stata la presenza di una rarissima Vespa 98 prima serie, autentico gioiello per gli intenditori del settore. L’iniziativa è stata organizzata dal Vespa Motor Club Roma con la collaborazione dei massimi esperti del mondo Vespa.

 

 

Presenti Luigi Frisinghelli, Curatore del Registro Storico Vespa, e Roberto Leardi, Presidente Onorario del Vespa Club d’Italia. L’evento ha rappresentato un importante momento di incontro per gli amanti del genere e non sono mancati momenti di confronto, racconti e curiosità legate alla nascita e all’evoluzione della Vespa nel corso dei decenni. Una giornata all’insegna della tradizione e della passione che ha celebrato uno dei simboli più iconici del Made in Italy.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Motori

Da non perdere

Sinner e la sua Laila sulla VespaIn vendita la Vespa Ferrari del 2001

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS