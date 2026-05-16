Motori, la Vespa protagonista a Roma tra storia, passione e made in Italy

Grande partecipazione per la manifestazione del Registro Storico Vespa che si è svolta nella piazza dedicata a Gabriella Ferri, sulla Via Laurentina a Roma. L’evento ha richiamato appassionati, collezionisti e curiosi desiderosi di ammirare alcuni dei modelli più rappresentativi della storica due ruote Piaggio . Tra gli esemplari esposti hanno attirato particolare attenzione le Vespa d’epoca perfettamente restaurate e custodite con grande cura. Il pubblico ha potuto compiere un vero viaggio nella storia del celebre scooter prodotto da Piaggio a partire dal 1946, nell’ambito delle celebrazioni per gli 80 anni della Vespa.

L'evento del Vespa Motor Club Roma

A rendere ancora più speciale la manifestazione è stata la presenza di una rarissima Vespa 98 prima serie, autentico gioiello per gli intenditori del settore. L’iniziativa è stata organizzata dal Vespa Motor Club Roma con la collaborazione dei massimi esperti del mondo Vespa.

Presenti Luigi Frisinghelli, Curatore del Registro Storico Vespa, e Roberto Leardi, Presidente Onorario del Vespa Club d’Italia. L’evento ha rappresentato un importante momento di incontro per gli amanti del genere e non sono mancati momenti di confronto, racconti e curiosità legate alla nascita e all’evoluzione della Vespa nel corso dei decenni. Una giornata all’insegna della tradizione e della passione che ha celebrato uno dei simboli più iconici del Made in Italy.