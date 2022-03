Suzuki: si lavora per produrre auto volanti

Suzuki e la collaborazione con SkyDrive

Per SkyDrive non si tratta di una novità, l’azienda infatti è da tempo già impegnato nello sviluppo del suo primo modello, una monoposto, anche se l’idea sarebbe quella di realizzare un veicolo a due posti. E a proposito della collaborazione con Suzuki? La nota stampa rilasciata parla chiaro: “SkyDrive e Suzuki prenderanno in considerazione la possibilità di collaborare in aree di business e tecnologia che includono ricerca e sviluppo tecnologico, pianificazione di sistemi di produzione e produzione di massa, sviluppo dei mercati esteri con un focus iniziale sull'India e promozione degli sforzi per raggiungere la neutralità del carbonio. SkyDrive mira a iniziare il servizio di aerotaxi durante l'Esposizione Universale del 2025 a Osaka, in Giappone, nonché ad avviare il servizio in altre regioni del Giappone”. La partnership sui VTOL elettrici, dunque, sta puntando almeno all’inizio il mercato indiano (forte dell’influenza che Suzuki ha su questo Paese). Ma è solo il primo passo verso un futuro… volante.

