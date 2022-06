Andria, 10 Yamaha bloccano il centro: c'è il rapper che gira un video

Viabilità bloccata

Nel pomeriggio di sabato 28 maggio, i residenti hanno notato subito che qualcosa stava accadendo. Il traffico ha iniziato a farsi sempre più intenso, accompagnato da rombi di motore. Poi la scoperta: 10 Yamaha TMax stavano bloccando la strada, tra sgommate e fumo. Un’abitudine, questa, che a quanto pare è piuttosto frequente negli altri paesi limitrofi, dove negli ultimi mesi sono accaduti episodi simili, bloccando la viabilità dei centri abitati. E soprattutto, sembra che venga usata sempre la stessa “tecnica”: alcuni ragazzi si dispongono al centro della strada in sella alle TMax per fermare le auto e altri fotografano e riprendono tutta la scena con il cellulare. In tutto questo, il rapper canta, con al seguito lo staff per le riprese. Nulla di programmato, dunque, ma tutto improvvisato. La conseguenza? Il malumore di residenti e passanti che si sono ritrovati bloccati. Per fortuna, lo “spettacolo” non è durato a lungo.

