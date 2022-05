Ladri di moto ad Ostia: rubano una Honda ma il GPS li incastra

Ieri 29 maggio un uomo ad Ostia è stato vittima di un furto: l'oggetto in questione, in questo caso di una moto, una Honda Africa Twin. Il proprietario l'aveva parcheggiata sul lungomare senza sapere che al ritorno non l'avrebbe più trovata. Per fortuna però il GPS della moto gli ha fornito la strada per ricongiungersi con la sua moto. Un epilogo con un bel lieto fine.