Autovelox "killer", incassato mezzo milione di euro sulle Dolomiti

Finalmente estate. E allora sale la voglia di vacanza, breve o lunga poco importa. E per i motociclisti non c'è soluzione migliore che una gita in sella alla propria due ruote. In Italia le curve non mancano, come quelle che ci sono sui passi delle Dolomiti, tanto amati anche dai ciclisti. Proprio queste zone, e nello specifico quella di Passo Giau (siamo a 2.220 metri di altezza), sono balzate agli onori della cronaca per quello che possiamo definire l'autovelox killer. Si tratta dell'unico autovelox della zona, che ha fatto guadagnare oltre mezzo milione di euro per multe per eccesso di velocità alla piccola amministrazione locale di Colle Santa Lucia (in provincia di Belluno).