Sullo scooter con i figli senza casco: Borrelli riprende e viene insultato

Tutelare i propri figli e preservare la loro incolumità è il primo atto d’amore verso di essi. Non farlo, invece, è atto di irresponsabilità e non può rimanere impunito. È di ieri il video postato da Francesco Emilio Borrelli, giornalista e Consigliere regionale in Campania, che ha scatenato la furia di genitori e non alla vista di due bambini portati sullo scooter senza casco, da un padre e una madre disattenti.