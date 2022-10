Roma, incendio a Termini: decine di moto e scooter in fiamme

Un incendio a Roma ha coinvolti numerosi mezzi di trasporto. E no, non stiamo parlando di autobus come spesso succede nella Capitale, bensì di scooter e moto, nella zona di Termini, questo pomeriggio (7 ottobre 2022). A dare l’allarme i passanti, ma soprattutto una vasta nube nera che si è levata sulla zona interessata e un forte odore di bruciato, catturando l’attenzione anche di chi non si trovava nelle vicinanze. Sul posto vigili del fuoco e ambulanze.