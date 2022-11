MV Agusta presenta Ampelio, il suo scooter "green"

Le produzioni elettriche sono diventate l'obiettivo della maggior parte delle case motociclistiche. La transizione verso un mondo completamente green non si arresta, ma anzi con la spinta per i mezzi a zero emissioni sembra anche che non si farà mai dietro front. MV Agusta, proprio come altri marchi, si è impegnata in questo settore e ha presentato il suo primo scooter elettrico: Ampelio, un modello che prende come base l'S7 dell'azienda taiwanese Kymco, con la quale il brand varesino ha stretto una collaborazione.