Ruba uno scooter, ma si fa incastrare… dalla birra

Uno strano modo per farsi beccare, quello scelto (involontariamente) da uomo di 47 anni che ha rubato uno scooter alle porte di Genova e poi si è fatto una birra (forse per festeggiare il colpo?). Il problema è che sulla bottiglia di birra, lasciata nel parcheggio, sono rimaste le impronte digitali che hanno incastrato il ladro .

Le indagini

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti, è stato così intercettato dalla polizia locale. Tutto è iniziato con una denuncia per alcuni furti di scooter, sulle cui tracce si sono messe le forze dell’ordine. Una volta effettuati i rilievi sul luogo del furto, come indicato dai proprietari, gli agenti hanno ritrovato la famigerata bottiglia di birra che è stata repertata e fatta analizzare. Dalle impronte digitali e dal Dna si è dunque risaliti all’uomo, che come dicevamo aveva già dei precedenti. Questo è bastato alla polizia per andare nella sua abitazione, dove sono stati ritrovati parecchi caschi (alcuni riconducibili a scooter rubati). L’uomo è stato quindi segnalato alla Procura per ricettazione.

