Sfrecciano in moto su una spiaggia proibita: la multa è salatissima

Attenti a prendere iniziative che possono portare problemi. Il nostro comportamento, se non ci siamo ben informati su quanto si possa o non possa fare, potrebbe creare disagi e addirittura restiturci delle multe. Come è accaduto a due turisti tedeschi, i quali erano arrivati in Sardegna per un tour di sei giorni in moto, al fine di pubblicare dei video in cui consigliavano gli itinerari migliori sull'isola italica da fare con le due ruote. Peccato però che i due hanno circolato sulle dune di Piscinas, sul litorale di Arbus, un'area protetta dove tali divertimenti sono vietati. I turisti sono stati beccati dal Corpo Forestale prima che prendessero il traghetto per Livorno e volassero in Germania, e sono stati multati.