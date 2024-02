Mare fuori: la moto del comandante Massimo è una ruggente BMW

Napoli, il mare, i ragazzi, il “sistema”, la guerra fra clan. Le sbarre verdi e le scarpe attaccate ad esse. Tutto questo – e molto altro – è Mare fuori , la serie di successo Made in Italy che nel 2020 è entrata nelle nostre case e ci ha rubato i cuori. Siamo arrivati alla quarta stagione, con gli episodi in onda su Rai 2 a cadenza settimanale, e ora il cast ha iniziato a riempire i salotti dei programmi d'informazione – e non solo - per diverse interviste di promozione.

Se ad averci commosso, fra i giovani carcerati, sono stati in particolare Carmine, Pino e Cardiotrap, coloro che hanno avuto l'arco narrativo più bello, sul versante degli adulti il comandante Massimo è stato fra quelli più amati e applauditi. Un uomo forte, temprato dalle esperienze di vita, legato ai ragazzi e mosso da un infinito affetto verso di loro, motivato dalla speranza di una possibile redenzione, che lo spinge a recarsi ogni giorno all'IPM dando anima e corpo. E che vediamo in quasi tutti gli episodi girare per Napoli con una moto, la stessa che nella prima stagione fece sfrecciare follemente nel tentativo di impedire a certi camorristi di sparare a Carmine. Ma di quale si tratta?

La moto del comandante

La fedele compagna di Massimo, interpretato da un bravissimo Carmine Recano, è una BMW R1150R, la cui produzione del modello iniziò nel 2003, per poi concludersi nel 2007. Monta un bicilindrico da 1130 cm³ a 4 valvole e ha un sistema di raffreddamento misto aria/olio. Attualmente è fuori produzione, ma grazie alla sua presenza in Mare fuori (per chi non la possiede) si può ancora vederla in azione, in cui risalta soprattutto nelle sequenze più adrenaliniche della serie. Una sportiva tenace e robusta che, osservando le caratteristiche del suo proprietario in scena, possiamo dire essere stata la scelta più calzante per affiancare il grande comandante.

