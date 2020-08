Vin Diesel protagonista dello spot di uno scooter elettrico

Dopo aver vestito per otto volte i panni di Dom Toretto in Fast & Furious (anzi nove, con il prossimo film in uscita nel 2021), Vin Diesel è diventato il volto della forza e della potenza: viene spontaneo accostarlo a grosse cilindrate e motori rombanti. E chi lo avrebbe mai immaginato in sella a uno scooter elettrico, in completo elegante? L'attore ha stupito tutti, recitando nello spot di lancio del nuovo Yadea G5.

Il video di lancio

Protagonista dello spot pubblicitario per il lancio del G5, l’attore interpreta un crooner/agente segreto. A una performance canora sul palco di un locale di Los Angeles sulle note di “I've Got the World on a String”, segue un inseguimento con tanto di finestra infranta. Come fuggire? Naturalmente su uno scooter elettrico Yadea G5, che lo attende in strada. Un video divertente, con Vin Diesel perfettamente calato nella parte, voluto dall’azienda cinese, uno dei primi costruttori al mondo di scooter elettrici.

Le caratteristiche del G5

Premesso che la mobilità elettrica sta vivendo uno sviluppo notevole, la crescita di Yadea è sensazionale, grazie agli e-scooter e le e-bike: secondo i dati riportati da Bloomberg, l’azienda cinese ha incrementato il proprio valore fino a 1,9 miliardi di dollari.

Yadea G5 è un veicolo dal look moderno, superfici squadrate, dotato di potenti fari a LED e display LCD per controllare lo stato della batteria, i riding mode e la velocità. A proposito di batteria, è in grafene per offrire una ricarica rapida. È disponibile in due versioni: City e Pro. Il primo ha una motorizzazione da 2.3 kW e 60 km di autonomia, il secondo da 3,1 kW e 130 km. Anche i prezzi sono differenti: 3.300 euro per il City e 4.500 euro per il Pro. E per chi stesse pensando di acquistarlo, Yadea G5 non è ancora disponibile per il mercato italiano.

