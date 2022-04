Bianchi, è arrivata la primavera: nuovi colori per e-Omnia C-Type e T-Type

La primavera porta in casa Bianchi una ventata di novità, come le nuove colorazioni per i modelli e-Omnia C-Type e T-Type. La famiglia delle e-bike ad alte prestazioni del Marchio italiano propone il blu per dare più eleganza, il bordeaux per essere più esclusivi, il verde smeraldo ispirato alla natura, il grigio per uno stile discreto e il tradizionale celeste Bianchi, la tonalità più iconica del mondo del ciclismo.